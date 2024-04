Femeia disparuta din Cluj a fost gasita in padure, anunta politistii clujeni - VIDEO

Femeia din localitatea Plopi, judetul Cluj, care a disparut vineri dupa ce a plecat de acasa inspre o zona impadurita din localitate, a fost gasita. Amintim ca, aceasta plecase de acasa in seara de vineri, in jurul orei 18.00 inspre o zona impadurita din localitate, cu scopul de a ajunge la o manastire, de atunci familia nu mai auzise nimic de ea."La data de 12 aprilie a.c, in jurul orei 22.40, Sectia 9 Politie Rurala Turda a fost sesizata despre faptul ca HRISTEA IOANA-NICOLETA, in varsta de ... citește toată știrea