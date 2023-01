Femeia ranita in accidentul de ieri a fost transferata aseara la spitalul judetean din Cluj, medicii se asteapta ca evolutia sa fie buna

Femeia ranita in accidentul de ieri a fost transferata aseara la spitalul judetean din Cluj, medicii spun ca starea sa generala e una stationara neurologic, fara afectiuni care sa-i puna viata in pericol, si se asteapta ca evolutia acesteia sa fie una buna.Pacienta in varsta de 36 de ani a fost transferata aseara la Sectia de Neurologie a Spitalului Judetean de Urgenta Cluj, pentru evaluare, monitorizare si tratament de specialitate. Conform evaluarii echipei medicale, ... citeste toata stirea