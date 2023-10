O femeie a fost lovita de o masina in Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca, in dimineata zilei de vineri."La data de 13 octombrie a.c., in jurul orei 09.00, a fost inregistrat un accident de circulatie in Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca. Din cercetarile preliminare, politistii au constatat ca un barbat, de 33 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea un autoturism, ar fi accidentat o femeie, de 64 de ... citeste toata stirea