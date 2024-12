Femeie carbonizata intr-un incendiu in centrul Clujului, in aceasta dimineata.Incendiu de proportii la o casa pe strada Stefan Ludwig Roth din Cluj-Napoca, in aceasta dimineata, la fata locului au intervenit pompierii de urgenta cu trei autospeciale pentru stins incendii, plus o autoscara. Incendiul s-a manifestat pe o suprafata de aproximativ o suta de metri patrati. Pompierii au patruns in interior unde au gasit, din pacate, o persoana carbonizata, e vorba de o femeie de 85 de ani.La ora ... citește toată știrea