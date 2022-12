Femeie care a furat un telefon mobil de 750 de lei condamnata la inchisoare cu executare

O femeie care a furat un telefon mobil de 750 de lei de la fostul concubin, in Turda, a fost condamnata la inchisoare cu executare.Motivul pentru care femeia a fost condamanta la inchisoare cu executare si nu cu suspendare e ca aceasta fusese deja condamnata la o pedeapsa privativa de libertate in 2019, cu suspendarea executarii pedepsei pe o perioada in care a comis si acest furt, astfel ca pedeapsa rezultanta a fost una cu executare.Decizia a luat-o instanta Judecatoriei Turda in urma cu ... citeste toata stirea