Femeie de 20 de ani din Cluj amendata dupa ce a transportat lemne ilegal, a ramas si fara talon

O femeie de 20 de ani din Cluj a fost amendata dupa ce a transportat lemne ilegal, a ramas si fara talon.Astfel, in 23 septembrie politistii din Turda au oprit pentru control pe raza comunei Petrestii de Jos o autoutilitara condusa de catre o tanara in varsta de 20 de ani, care transporta lemne. In urma verificarii documentelor a reiesit faptul ca transportul a fost efectuat fara detinerea avizului de insotire a materialului lemnos. Astfel, soferita a fost amendata cu 1.000 de lei, iar ... citește toată știrea