Femeie de 24 de ani retinuta pentru inselaciune la Cluj, dupa ce ar fi inchiriat fraudulos un apartament cu prejudiciu de mii de euro

O femeie de 24 de ani a fost retinuta pentru inselaciune la Cluj, dupa ce ar fi inchiriat fraudulos un apartament.Tanara a fost retinuta in 2 octombrie de catre politistii de la Sectia 2 din Cluj-Napoca si este banuita de savarsirea a trei infractiuni de inselaciune, prin inchirierea frauduloasa a unui apartament. Mai exact, in 30 septembrie si 1 octombrie mai multe persoane au sesizat faptul ca au fost inselate in urma unor tranzactii imobiliare fictive. Conform cercetarilor, politistii au ... citește toată știrea