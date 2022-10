Femeie de 67 de ani condamnata la inchisoare in Cluj dupa ce a condus rupta de beata, cu o alcoolemie peste limita unde se instaleaza coma

O femeie de 67 de ani a fost condamnata la inchisoare in Cluj dupa ce a condus rupta de beata, cu o alcoolemie peste limita unde se instaleaza coma alcoolica.Femeia de 67 de ani a fost surprinsa in trafic conducand lent si haotic si a fost trimisa in judecata in 13 aprilie pentru infractiunea de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului. A fost condamnata la inchisoare, dar cu suspendare pe o perioada de doi ani.Fapta s-a petrecut in 11 noiembrie 2020, adica in urma cu aproape doi ... citeste toata stirea