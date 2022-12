Femeie din Cluj condamnata la inchisoare, cu suspendare, pentru fals in declaratii dupa ce a declarat fals ca ea a condus o masina care a provocat un accident soldat cu avarierea a alte doua masini, si nu sotul sau care se afla sub influenta alcoolului

O femeie din Cluj a fost condamnata la inchisoare, cu suspendare, dupa ce a declarat in mod fals ca ea a condus o masina care a provocat un accident soldat cu avarierea a alte doua masini, si nu sotul sau care se afla sub influenta bauturilor alcoolice.Accidentul a avut loc in 27 august 2021 in jurul orei 23, in Savadisla, in apropierea terenului de fotbal. Un sofer care conducea un autoturism marca Audi a intrat in coliziune cu doua autoturisme care se aflau parcate in vecinatatea terenului ... citeste toata stirea