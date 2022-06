Femeie din Cluj, condamnata pentru ca a scos aproape 200.000 lei de pe cardul soacrei. Soacra, ingaduitoare cu infractoarea

O femeie din Cluj-Napoca a fost condamnata la 1 an, 9 luni si 10 zile inchisoare cu suspendare pentru ca a scos 177.000 lei de pe cardul soacrei. Este vorba despre trei infractiuni: efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos in forma continuata, acces ilegal la sistem informatic in forma continuata si fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata.Toate acestea inseamna scoaterea de la bancomat a 177.000 lei cu cardul soacrei si falsificarea unor chitante de la bancomat. ... citeste toata stirea