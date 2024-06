Femeie din Turda, retinuta pentru furt calificat! Isi ademenea victimele prin avansuri si le lasa cu buza umflata si cu buzunarele goale

O femeie, in varsta de 33 de ani, din municipiul Turda a fost retinuta de politisti, fiind banuita de comiterea infractiunii de furt calificat in forma continuata. Aceasta isi ademenea victimele prin avansuri si le lasa cu buza umflata si cu buzunarele goale.La data de 5 iunie a.c. politistii din cadrul Politiei municipiului Turda - Sectia 9 Politie Rurala Turda au emis ordonanta de retinere, pentru 24 de ore, in cazul unei femei de 33 de ani, din municipiu, cercetata in cadrul unui dosar ... citește toată știrea