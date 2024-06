Femeie, in varsta de 67 de ani, disparuta in Cluj-Napoca. A plecat voluntar din spitalul Clujana si nu a mai revenit/ UPDATE: A fost depistata

UPDATE ora 23:35Femeia a fost depistata.-------------------------------------AEsI VAZUT-O? Sunati la 112La data de 16 iunie a.c., in jurul orei 20:48, Sectia 2 Politie Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la disparitia doamnei Cucea Lenuta, in varsta de 67 de ani, din municipiul Cluj-Napoca. Aceasta a plecat in mod voluntar din unitatea medicala situata pe strada Tabacarilor si, pana in prezent, nu a revenit.Femeia este cunoscuta cu probleme psihice, iar disparitia ei ridica ingrijorari ... citește toată știrea