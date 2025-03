Femeie lovita de o masina pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca! La volan se afla un tanar de 19 ani/Clujeanca a traversat printr-un loc nepermis

O femeie de 59 de ani a fost lovita de o masina pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca, dupa ce a incercat sa traverseze printr-un loc nepermis.Totul s-a intamplat astazi, 14 martie a.c., in jurul orei 13.55, politistii fiind solicitati la fata locului. Femeia a fost lovita de un sofer de 19 ani, care circula regulamentar.,,Din primele cercetari a reiesit ca, un tanar de 19 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism ar fi accidentat un pieton aflat in traversarea drumului public ... citește toată știrea