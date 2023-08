La data de 11 august a.c., in jurul orei 05.40, politistii au fost sesizati despre un accident rutier, produs pe strada Calea Victoriei din municipiul Turda.Conform primelor cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca o femeie, in varsta de 69 de ani, care s-ar fi angajat in traversarea regulamentara a partii carosabile, pe trecerea pentru pietoni, ar fi fost accidentata ... citeste toata stirea