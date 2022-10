Femeie talharita pe strada, la Gherla

Politistii din Gherla au retinut pentru 24 de ore, doua persoane suspectate de talharie, un barbat in varsta de 32 de ani si o tanara in varsta de 20 de ani, ambii din judetul Mures."In fapt, in cursul zilei de 13 octombrie, in jurul orei 14.45, in timp ce se aflau pe Aleea Brazilor din municipiul Gherla, barbatul ajutat de tanara, ar fi agresat fizic o femeie, iar ulterior i-ar fi sustras poseta in care se afla suma de aproximativ 3.000 de lei. Cei doi au fost identificati in ... citeste toata stirea