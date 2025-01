Fenomen meteo SPECTACULOS, rar intalnit la Cluj - AURORA BOREALA a fost vizibila din Feleacu FOTO

In noaptea de 1 ianuarie 2025, locuitorii din Feleacu, judetul Cluj, au avut parte de un spectacol natural rar intalnit in Romania: aurora boreala. Acest fenomen spectaculos, caracterizat de lumini intens colorate pe cerul nocturn, este de obicei asociat cu regiunile polare, insa, in anumite conditii, poate fi observat si la latitudini mai joase.Aurora boreala apare atunci cand particulele incarcate electric provenite de la Soare interactioneaza cu campul magnetic al Pamantului si cu ... citește toată știrea