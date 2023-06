Pompierii clujeni au intervenit in mai multe locuri din judet, in urma ruperii de nori care a avut loc duminica in Cluj. Echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Avram Iancu" au intervenit atat in municipiile Cluj-Napoca si Turda, cat si in localitati precum Floresti, Apahida, Jucu de Mijloc, Copaceni, Tritenii de Jos sau Viisoara, din cauza fenomenelor meteo extreme."Mai exact, pompierii de la Detasamentul 1 Cluj-Napoca au evacuat apa care a inundat 4 garaje situate pe strada ... citeste toata stirea