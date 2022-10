Fenomenul drogurilor, scapat de sub control/ Numarul soferilor drogati la volan s-a triplat in ultimii 4 ani / Consecinte: 14 accidente soldate cu 9 morti si ranirea grava a 13 persoane / A crescut si numarul dosarul penale legate de droguri

Numarul soferilor drogati la volan s-a triplat in ultimii 4 ani, iar consecintele sunt extrem de grave: au fost 14 accidente provocate de soferi drogati la volan, soldate cu 9 morti si ranirea grava a 13 persoane - potrivit unui raspuns al Politiei Rutiere la solicitarea G4Media.ro.Astfel, in 2019, la nivel national, au fost constatate 728 de infractiuni pentru conducerea unui vehicul sub influenta substantelor psihoactive si - numai in primele 9 luni ale lui 2022 - au fost depistate 2.247 de ... citeste toata stirea