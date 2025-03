Fenomenul ia amploare in Cluj! Oamenii strazii "dau atacul" la tomberoanele clujenilor: "Cauta sticle, PET-uri si altele"

Locuitorii de pe strada Dorobantilor din cartierul Marasti sunt revoltati de ceea ce se intampla zilnic la tomberoanele blocurilor lor.Mai exact, acestea sunt rascolite de persoane necunoscute in cautarea de PET-uri, sticle si alte materiale reciclabile, lasand in urma un adevarat dezastru."Vreau sa atrag atentia asupra imaginii tomberoanelor de la blocul unde locuiesc si nu numai. In fiecare zi, pubelele sunt "violate" de catre persoane necunoscute, in cautare de sticle, PET-uri si altele. ... citește toată știrea