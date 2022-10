Ferma de cannabis langa Cluj-Napoca, ca in Columbia! Trei "fermieri", prinsi cand veneau cu recolta - FOTO

Trei traficanti de droguri au fost retinuti in Cluj-Napoca, chiar in momentul in care reveneau de la cultura de cannabis pe care o avea intr-o padure din apropierea orasului.In masina lor avea 1,2 kilograme de plante intr-un sac.In 12 octombrie 2022, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat trei perchezitii domiciliare, la persoane banuite de trafic de droguri de risc si de mare risc. ... citeste toata stirea