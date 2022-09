Festival al silvoitei intr-o comuna din Cluj, a ajuns la a patra editie, are loc peste doua saptamani.Festivalul Silvoitei are loc in Vultureni, a ajuns la a patra editie iar in acest an are loc in 17 si 18 septembrie, zilnic de la ora 10. Programul include concursuri, ateliere creative, plimbari cu tractorul, drumetii ghidate, preparare de mancare traditionala si povesti. Toate activitatile pentru copii si adulti sunt gratuite pe baza biletului de intrare, exceptie face ridicarea cu balonul ... citeste toata stirea