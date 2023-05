Festival cu concerte, degustare de vinuri si zeci de mesteri populari in parcul etnografic din Cluj, de maine.E festival in parcul etnografic din Hoia, de maine pan in 28 mai, a doua editie a festivalului "Vino la Hoia", cu degustare de vinuri si specialitati gastronomice. Peste 40 de mesteri populari din Romania isi vor expune produsele, sunt prezentate peste 50 de sortimente de vin din Italia si vin invitati speciali din Romania. Programul festivalului include concerte sustinute de tineri ... citeste toata stirea