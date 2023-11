Festival cu muzica de Mozart la Cluj.Cu "Fall into Classic", Festivalul Mozart va debuta la Filarmonica de Stat "Transilvania" din la finalul acestei saptamani, avand-o ca protagonista pe tanara pianista Aurelia Visovan, alaturi de Orchestra Filarmonicii clujene sub bagheta dirijorului Stefan Geiger.Concertul are loc vineri seara la ora 19 la Colegiul Academic.Prima seara concertistica din cadrul Festivalului Mozart va debuta pe scena din Auditorium Maximum cu doua creatii mozartiene - ... citeste toata stirea