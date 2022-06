Festival de cultura armeneasca la Cluj in weekend.Festivalul Curtea Armeneasca, ajuns la a treia editie, are loc de vineri pana duminica la Muzeul Etnografic al Transilvaniei.Festivalul Curtea Armeneasca ofera clujenilor ocaziade a descoperi cultura armenilor din Romania, de a cunoaste mestesugari armeni si de a participa la degustari de preparate culinare traditionale.Festivalul incepe in 1 iulie cu un program de dansuri, mestesuguri si costume traditionale armenesti, urmate de un ... citeste toata stirea