Festival de filme de scurt metraj la Cluj, a 13-a editie, pune in centru inteligenta artificiala, "umanitatea se afla intr-un punct de turnura"

Festival de filme de scurt metraj la Cluj, a 13-a editie, propune publicului clujean proiectii si evenimente conexe cu si despre Inteligenta Artificiala.Festivalul are loc intre 10 si 13 aprilie la cinematografele Victoria (foto) si Marasti, dar si la casino-ul din parcul central; in selectie sunt 50 de filme din 300 inscrise din toata lumea. "Echipa ClujShorts a selectat productii realizate in 2023 si 2024 din intreaga lume pentru a fi aduse in atentia cinefililor. Acestia, vor putea vedea ... citește toată știrea