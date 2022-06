Festival de opera inedit, la Cluj-Napoca. Arii interpretate pe bolizi de mii de cai putere, flamenco autentic si swing

Motoare, swing, flamenco si opera clasica sunt capetele de afis cu care organizatorii festivalului Opera Aperta vor sa provoace publicul clujean anul acesta, intre 29 iunie si 3 iulie. Pentru prima data in istorie, artistii Operei Nationale Romane din Cluj-Napoca vor lasa elegantele tinute de scena in garderoba si vor purta, in schimb, costume de piele si casti in cadrul unui concert unic, in care motocicletele vor fi piesa de rezistenta, pe scena si in afara ei.Cele sase evenimente programate ... citeste toata stirea