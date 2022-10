Festival la Cluj cu filme proiectate la Cannes.E vorba de festivalul Les Films de Cannes, organizat de Centrul Cultural Francez, ce revine anul acesta la Cluj intre 21 si 23 octombrie la cinematografele Arta si Victoria cu o noua selectie a filmelor de la Cannes si din cele mai importante festivaluri din lume. In program e difuzat in premiera filmul "Triangle of Sadness", ce a castigat trofeul Palme d'Or la editia din acest an a festivalului de la Cannes, si "Boy from Heaven", distins cu ... citeste toata stirea