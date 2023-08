Zece conducatori auto au ramas fara permis de conducere dupa ce politistii clujeni i-au prins la volan sub influenta substantelor interzise. "Petrecaretii" s-au ales cu dosare penale, iar unii chiar au incercat sa se sustraga de la prelevarea mostrelor biologice."In perioada 3-4 august a.c., in contextul desfasurarii festivalului Untold, politistii rutieri clujeni au actionat in municipiul Cluj-Napoca si pe principalele artere judetene, sub forma unor filtre rutiere. Au fost efectuate 439 de ... citeste toata stirea