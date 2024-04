Festivalul filmului palestinian, ajuns la a cincea editie in Bucuresti, are o editie la Cluj peste cateva saptamani, cu proiectia a trei filme.Astfel, festivalul e programat in Cluj duminica 28 aprilie, la cinematograful Victoria, cu filmele "Foragers", "Bye Bye Tiberias" si "Alam". Aceasta e a cincea editie a Festivalului Filmului Palestinian, organizat de Centrul Cultural Mahmoud Darwish sub patronajul Ministerului Culturii din Palestina si al Ambasadei Statului Palestina in Romania, iar la ... citește toată știrea