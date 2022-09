Festivalul international de teatru de papusi din Cluj aduce in centrul Clujului si la Bontida spectacole din opt tari.Spectacole din Australia, Brazilia, Italia, Marea Britanie, Olanda, Republica Moldova, Romania si Ungaria vor anima cea de-a sasea editie a Festivalului Stradal WonderPuck, anunta organizatorii. Festivalul incepe vineri 9 septembrie si dureaza tot weekendul, in Piata Unirii din centrul orasului si in curtile Muzeului de Arta Cluj si a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, ... citeste toata stirea