Festivalul "Jocu' de pe Campie", la Mociu- editia a XXV- a

Zece formatii de jocuri traditionale si ansambluri folclorice din judetele Cluj si Mures, alaturi de renumiti interpteti de folclor au luat parte ieri, 4 septembrie 2022, in comuna clujeana Mociu, la Festivalul "Jocu' de pe Campie".Manifestarea, ajunsa la editia a XXV- a, a fost organizata de Primaria si Consiliul Local Mociu, in parteneriat cu Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Cluj. ... citeste toata stirea