Festivalul Placintelor revine intr-o comuna din Cluj: "Sunt pregatite cu drag de oameni harnici!"

Comuna clujeana Bobalna gazduieste si in acest an "Festivalului Placintelor", care va avea loc in 28 iulie. Evenimentul vrea sa pastreze si promoveze gastronomia, obiceiurile si cultura locala."Anul acesta, va asteptam din nou la un regal al gastronomiei traditionale, unde veti putea savura cele mai delicioase placinte, pregatite cu drag de oamenii harnici din Bobalna. Inca din toamna anului trecut, acestia au pregatit silvoita pentru placintele care vor putea fi savurate in cadrul ... citește toată știrea