Festivalul placintelor somesene, duminica la Dej, prima editie dupa doi ani de pandemie.Ziua Recoltei, un festival cu targ mestesugaresc si spectacole artistice, are loc duminica in Dej, in piata Bobalna, de dimineata la ora 9 pana seara la ora 18. Aceasta include o expozitie cu vanzare de produse agricole si, de la ora 11, un Festival al placintelor somesene si al mancarurilor traditionale, ajuns la a patra editie. Festivalul include si un targ mestesugaresc si artistic, iar intre orele 13 ... citeste toata stirea