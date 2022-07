Festivalurile si consumul de droguri dupa tragedia de la Saga: cel mai important lucru care trebuie stiut

Sebastian Marcu, seful Centrului Regional de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Cluj-Napoca, a explicat pentru "Adevarul" ca in orice situatie "e important sa nu-ti fie frica sa ceri ajutor", in conditiile in care legea nu incrimineaza consumul de droguri, ci doar detinerea in vederea consumului. In conditiile in care doi tineri au murit la festivalul Saga din cauza consumului de droguri, iar sezonul festivalurilor abia a inceput, "Adevarul" a discutat cu comisarul-sef Sebastian Marcu, ... citeste toata stirea