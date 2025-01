Fetita de 11 ani din Cluj si alte doua femei, ranite in urma unui accident feroviar! Mecanicul de locomotiva era baut si s-a izbit de masina victimelor

O minora de 11 ani si o femeie de 34 de ani din Viisoara, judetul Cluj au fost transportate de urgenta la spital, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren, in localitatea Coroisanmartin. De asemenea, femeia de la volanul autoturismului, cetateana de origine germana, s-a ales si ea cu rani in urma impactului.Conform IPJ Mures, masina in care se aflau cinci pasageri a fost lovita de un tren, rezultand ranirea a trei persoane. Ulterior, politistii au constatat ca barbatul care ... citește toată știrea