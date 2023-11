O fetita de 11 ani a fost ranita in aceasta dimineata pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca, a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar.Accidentul a avut loc in jurul orei 07.40, pe strada Traian Vuia, din Cluj-Napoca. Din cercetarile preliminare a rezultat ca o minora de 11 ani, din Cluj-Napoca, care se afla in traversarea neregulamentara a ... citeste toata stirea