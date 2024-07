Fiica lui Emil Boc, sefa de promotie la Facultatea de Medicina Dentara Cluj. Felicitari! Ce mesaj a transmis colegilor

UMF a anuntat sefii de promotie si decanii de suflet ai acestei promotii. Patricia, fiica lui Emil Boc este sefa de promotie la medicina dentara in limba romana.Mesajul ei catre colegii de generatie a fost :"Dragi colegi,Se apropie ziua care acum sase ani parea atat de indepartata si aproape intangibila, dar pentru care cu totii am muncit atat de mult - ziua absolvirii.Lasam in urma viata de student si ni se deschide in fata un nou inceput, viata de medic, pe care acum o privim cu ... citește toată știrea