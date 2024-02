File de ansoa contaminat la Lidl/Produsul poate provoca alergii/intoxicatii si trebuie returnat

Lidl a fost obligat sa scoata de la vanzare produsul "Nixe File de ansoa in ulei de masline 80g" din lotul 145/220 si cu termenul de valabilitate 25.05.2024 din cauza unei suspiciuni legate de determinarea unor valori ridicate pentru parametrul histamina, o substanta chimica prezenta in organism dar care, generata in alimente ca pestele sau produsele fermentate si consumata poate genera reactii alergice ."Lidl Romania recheama preventiv produsul "Nixe File de ansoa in ulei de masline 80g" din ... citește toată știrea