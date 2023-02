Film inspirat de evenimente reale din Cluj, realizat in Ungaria

Evenimente reale care au avut loc in orasul clujean Turda sunt inspiratia pentru noul film al regizoarei maghiare Katalin Moldovai, aflata la primul lungmetraj. E vorba de productia "Elfogy a levego" (In lipsa de aer), in care joaca Agnes Krasznahorkai, clujenii Tunde Skovran si Aron Dimeny, Sandor Soma, Zsolt Bolonyi si Agnes Lorincz.Filmul se bazeaza pe fapte reale petrecute in Turda in 2017: atunci o profesoara a fost sanctionata dupa ce le-ar fi recomandat elevilor sai filmul "Teljes ... citeste toata stirea