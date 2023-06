"Visul" - cel mai nou lungmetraj regizat de Catalin Saizescu - va fi prezentat in premiera mondiala in cadrul Festivalului International de Film Transilvania, editia 22, sectiunea Zilele Filmului Romanesc.Proiectia ce va avea loc in Cluj-Napoca astazi, diseara la ora 18 la cinematograful "Florin Piersic" si va fi urmata de o sesiune de intrebari si raspunsuri cu o parte din membrii echipei: regizorul Catalin Saizescu, scenaristul Gabriel Gheorghe, actorii Vlad Logigan, Georgiana Saizescu, ... citeste toata stirea