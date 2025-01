Film turnat la Cluj cu un telefon mobil, regizat de Radu Jude, selectat la Berlinala

Lungmetrajul "Kontinental '25", regizat de cineastul roman Radu Jude, a fost selectat in competitia Festivalului International de Film de la Berlin 2025.Directoarea Berlinalei 2025, Tricia Tuttle, a prezentat ieri cele 19 filme selectate in competitia festivalului, precum si titlurile inscrise in noua sectiune competitiva Perspectives, alaturi de cei doi codirectori de programe, Jacqueline Lyanga si Michael Stutz.Radu Jude, care a castigat Ursul de Aur la Berlinala in 2021 cu filmul ... citește toată știrea