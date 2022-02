Filmare de pe fundul lacului Somesul Cald, cu masina care a plonjat. Este un SCENARIU sumbru - VIDEO

Scafandrii Salvamont-Salvaspeo au reusit sa filmeze masina care a plonjat de pe barajul de la Somesul Cald. Aceasta este prinsa pe fund si nu poate fi scoasa.Conform unor informatii din randul anchetatorilor cei doi barbati morti au fost gasiti in afara masinii. Unul era doi metri si celalalt la 4 metri de masina.Autoturismul este cu rotile in sus, sub baraj, in mal. Nu se poate vedea daca mai este cineva in interior, desi exista aceasta suspiciune.De unde sunt cei doi barbati ... citeste toata stirea