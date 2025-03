Filme de cinemateca la un cinematograf din Cluj, selectia o face directorul artistic al TIFF. "Teribil de subversive si binevenit de anarhice, mai ales in contextul actual"

Incepand din acest an, Cinemateca TIFF de la Cinema Victoria lanseaza un program trimestrial inedit, oferind Carte Blanche unui critic de film care va prezenta o selectie de filme-eveniment, anunta azi organizatorii festivalului de film Transilvania de la Cluj, cel mai mare de gen din tara.Programul cinematecii poate include premiere, titluri clasice sau raritati din arhiva de favoriti personali. Primul modul se va desfasura in perioada martie-mai si va include cate doua proiectii in ultima ... citește toată știrea