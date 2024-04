Filmul documentar "O tara in cinci portrete" poate fi vazut la Cluj in 22 si 23 aprilie in prezenta regizorului.Pelicula documentara e regizata de Andrei-Nicolae Teodorescu. "Fiecare tara are identitatea sa, stereotipul sau, ceva pentru care este cunoscuta. In Romania, insa, lucrurile nu sunt atat de clare. Desi ne-am recapatat libertatea, in ultimii 30 de ani, in afara tarii se stiu foarte putine lucruri despre noi", spune echipa de productie. In 22 si 23 aprilie clujenii pot redescoperi ... citește toată știrea