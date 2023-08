"Filmul surprinde esenta unui moment istoric semnificativ si exploreaza complexitatea naturii umane in vremuri dificile, oferind, in plus, o imagine fascinanta a istoriei Europei de Est". Aceasta a fost motivatia juriului care a oferit Premiul Confederatiei Internationale a Cinematografelor de Arta (CICAE) filmului romanesc "Libertate", regizat de Tudor Giurgiu, la cea de-a 29-a editie a Festivalului de Film de la Sarajevo. Premiul consta in sprijin pentru distributia filmului in peste 3000 de ... citeste toata stirea