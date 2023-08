Drama istorica a coproductiei romano-ungara, in regia lui Tudor Giurgiu, intitulata "Libertate '89 - Sibiu", va avea premiera in Ungaria in cadrul programului competitional al Festivalului International de Film CineFest de la Miskolc, pe 3 septembrie, scrie publicatia Magyar Nemzet, citata de g4media.ro.Filmul "Libertate '89 - Sibiu" trateaza evenimentele revolutiei care a rasturnat regimul comunist din Romania in 1989, amintind de zilele in care armata, care s-a alaturat multimii revoltate ... citeste toata stirea