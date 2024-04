Filmul "Libertate", regizat de Tudor Giurgiu, proaspat premiat la 10 categorii ieri la Premiile Gopo, face un periplu american, va fi proiectat in New York

Filmul "Libertate", regizat de Tudor Giurgiu, proaspat premiat la 10 categorii ieri la Premiile Gopo, face un periplu american, in perioada 4-13 mai, care incepe la Los Angeles, trece prin Atlanta si se incheie in New York. Premiera americana a filmului a avut loc in cadrul Festivalului de Film de la Washington, editia a IV-a, anul trecut, in prezenta regizorului Tudor Giurgiu.Lungmetrajul va fi prezentat in cadrul Festivalul de Film Sud-Est European de la Los Angeles, sambata, 4 mai, iar ... citește toată știrea