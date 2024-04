Filmul regizorului clujean Tudor Giurgiu, "Libertate", e marele castigator al Premiilor Gopo din acest an, cu zece premii, intre care trofeul pentru "cel mai bun film".Aseara la Teatrului National ,,I. L. Caragiale'' din Bucuresti, a avut loc cea de-a 18-a editie a Galei Premiilor Gopo, in cadrul careia au fost celebrate performantele inregistrate de cinematografia romana in ultimii ani. "Libertate" este marele castigator al trofeului Gopo pentru Cel mai bun film.Actorii Victor Rebengiuc, ... citește toată știrea