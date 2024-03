Filmul unui regizor clujean se afla pe lista celor care intra oficial in cursa pentru trofeul Gopo la categoria cel mai bun film de lungmetraj si la cea mai buna regie; un documentar filmat la Cluj pe lista

Filmul unui regizor clujean se afla pe lista celor care intra oficial in cursa pentru trofeul Gopo la categoria cel mai bun film de lungmetraj si la cea mai buna regie.E vorba de "Libertate", regizat de clujeanul Tudor Giurgiu, care e si directorul festivalului de film de la Cluj, TIFF, cel mai mare din Romania. La aceasta categorie mai sunt nominalizate productiile "Boss" in regia lui Bogdan Mirica, MMXX in regia lui Cristi Puiu, "Nu astepta prea mult de la sfarsitul lumii" (r. Radu Jude) si ... citește toată știrea