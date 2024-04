Filonul de sare de sub Cluj pune in pericol constructiile din zona IRA! Greu se pot face pasaje, iar metroul va fi mai scump

Filonul de sare de pe axa Marasti - IRA - CUG pune in pericol orice proiect major care s-ar construi in zona. Pentru a face pasaje sau tuneluri pentru metrou este nevoie de studii suplimentare si costuri de 2 - 3 ori mai mari, arata un studiu consultat de Stiri de Cluj. Zona IRA este cea mai problematica se arata in studiul vazut, cu toate ca nimic nu s-a facut public in legatura cu sondarile de adancime facute.Clujul a fost perforat de sonde din Floresti pana in Marasti, IRA si Sopor, dar ... citește toată știrea